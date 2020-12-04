ФАС предупредила о возможном росте цен на социально-значимые продукты

Инфляция на продукты массового потребления составила 4,83% за октябрь в России. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Инфляция на продукты массового потребления составила 4,83% за октябрь в России. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Статистику подтверждает и исследовательский холдинг "Ромир". Ряд товаров повседневной необходимости подорожали на 14% за год. Об этом сообщает издание "Известия".

По мнению финансовых экспертов, увеличение стоимости продуктов объясняется ростом курса валют. На российском рынке есть большое количество импортных продуктов, например, фрукты и овощи.

Росстат сообщил, что наибольший рост цен зафиксирован на крупы, бобовые, сахар-песок и подсолнечное масло. Инфляцию в 3,9%-4,2% прогнозирует Банк России, а Минэкономразвития предполагает, что показатель будет равен 3,8%. О росте цен на продукты социальной значимости заявили в ФАС. Служба ожидает повышения стоимости сахара-песка, растительного масла и гречки.