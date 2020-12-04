8:03 4 Декабря 2020Общество
Минпромторг РФ: Узбекистан получил образцы "Спутника V"
Первые образцы российского препарата от коронавируса "Спутник V" поступили в Узбекистан. Об этом рассказали в Минпромторг РФ.
Первые образцы российского препарата от коронавируса "Спутник V" поступили в Узбекистан. Об этом рассказали в Минпромторг РФ.
Узбекистан получил образцы "Спутника V" для проведения испытаний. После этого в республике начнется промышленное производство вакцины.
Подробная и достоверная информация о коронавирусной ифекции в Российской Федерации представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф.