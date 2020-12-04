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8:03   4 Декабря 2020
Общество

Минпромторг РФ: Узбекистан получил образцы "Спутника V"

Минпромторг РФ: Узбекистан получил образцы "Спутника V"

Первые образцы российского препарата от коронавируса "Спутник V" поступили в Узбекистан. Об этом рассказали в Минпромторг РФ.

Узбекистан получил образцы "Спутника V" для проведения испытаний. После этого в республике начнется промышленное производство вакцины.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной ифекции в Российской Федерации представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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#узбекистан #вакцина #коронавирус

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