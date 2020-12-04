Южнокорейская компания приступила к производству вакцины "Спутник V"

Компания из Южной Кореи GL Rapha начала работать над пробной партией российского препарата от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказали РИА Новости в компании.

Компания из Южной Кореи GL Rapha начала работать над пробной партией российского препарата от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказали РИА Новости в компании.

GL Rapha приступит к полноценному производству вакцины для продажи на экспорт с января 2021 года. В данный момент компания проводит консультации по поводу расширения географии поставок препарата.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская компания в области биотехнологий GL Rapha в ноябре 2020 года заключили договор о производстве в государстве вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для экспорта в другие страны. Ожидается, что из республики на мировой рынок будет поступать больше 150 млн доз российского препарата.