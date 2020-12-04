Пушков назвал предложение Санду о выводе миротворцев сотрясением воздуха

Сенатор Алексей Пушков поделился в своем Twitter комментарием по поводу позиции избранного президента Молдавии Майи Санду по российскому контингенту в Приднестровье.

Сенатор Алексей Пушков поделился в своем Twitter комментарием по поводу позиции избранного президента Молдавии Майи Санду по российскому контингенту в Приднестровье.

Санду призвала вывести из региона Оперативную группу российских войск, которые охраняют склады с оружием, и заменить их гражданскими наблюдателями. Пушков считает, что Санду сделала вывод миротворцев главной темой своей политики. Российский сенатор напомнил, что данную позицию не поддержали ни в правительстве, ни в парламенте. Кроме того, против выступили и жители Приднестровья.

"Сотрясая воздух, решения проблемы Санду не найдет", - резюмировал Пушков.

Приднестровье, 60% жителей которого состоит из русских и украинцев, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после провалившейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.