Рубль побил трехмесячный рекорд после решений ОПЕК+

Согласно данным Мосбиржи, курс американского доллара снизился на 68 копеек и составил 74,39 рубля, а евро подешевел на 59 копеек и достиг 90,29 рубля.

Согласно данным Мосбиржи, курс американского доллара снизился на 68 копеек и составил 74,39 рубля, а евро подешевел на 59 копеек и достиг 90,29 рубля.

Таким образом, на фоне принятых решений ОПЕК+ об увеличении добычи нефти с января на 0,5 млн баррелей в сутки, курс рубля достиг максимума за прошедшие три месяца.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что у РФ нет каких-либо проблем по наращиванию добычи черного золота в рамках соглашений ОПЕК+. Уже с января России сможет увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки.