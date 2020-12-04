Эпидемиолог Руженцова объяснила отсутствие температуры при COVID-19

Количество вируса, попавшего в организм человека, влияет на появление у него температуры. Помимо этого есть ряд других условий, сказывающихся на симптоматике.

Количество вируса, попавшего в организм человека, влияет на появление у него температуры. Помимо этого есть ряд других условий, сказывающихся на симптоматике.

Высокая температура при COVID-19 может так и не появиться, заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Это зависит от "особенностей иммунного ответа, развивающихся осложнений и применяемых лекарственных препаратов", передает ТАСС.

"Коронавирус способен поражать практически все органы и системы, включая те, которые отвечают за температурные реакции: эндокринную и гипоталамус — связующее звено между нервной и эндокринной системами", — пояснила специалист.

Процесс выздоровления обычно сопровождается понижением артериального давления, пульса и температуры тела. В эти периоды пациенты испытывают слабость.