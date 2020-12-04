6:26 4 Декабря 2020Общество
Гендиректором "Уралхима" стал Александр Прыгунков из ГК ПИК
Вице-президент группы компаний ПИК Александр Прыгунков назначен генеральным директором "Уралхима". Об этом рассказали в компании.
Вице-президент группы компаний ПИК Александр Прыгунков назначен генеральным директором "Уралхима". Об этом рассказали в компании.
Информация об этом представлена на сайте "Уралхима". Отмечается, что у Прыгункова есть большой опыт в повышении эффективности компаний, диджитал-трансформации, а также формировании команд на уровне топ-менеджмента. В компании "Уралхим" он будет уделять особое внимание процессам цифровой трансформации.