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6:26   4 Декабря 2020
Общество

Гендиректором "Уралхима" стал Александр Прыгунков из ГК ПИК

Гендиректором "Уралхима" стал Александр Прыгунков из ГК ПИК

Вице-президент группы компаний ПИК Александр Прыгунков назначен генеральным директором "Уралхима". Об этом рассказали в компании.

Информация об этом представлена на сайте "Уралхима". Отмечается, что у Прыгункова есть большой опыт в повышении эффективности компаний, диджитал-трансформации, а также формировании команд на уровне топ-менеджмента. В компании "Уралхим" он будет уделять особое внимание процессам цифровой трансформации.

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#пик #уралхим #Прыгунков

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