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6:10   4 Декабря 2020
Политика

Зеленский не способен создать условия для нормализации ситуации в Донбассе

Зеленский не способен создать условия для нормализации ситуации в Донбассе

Команда украинского лидера не может создать необходимые условия для мирного урегулирования ситуации на востоке страны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По мнению российского политика, согласование нового нормандского формата будет возможным только после выполнения парижских договоренностей Киевом, достигнутых на четырехсторонней встрече в столице Франции в прошлом году.

Антонов уверен, что украинская сторона не может создать политические условия для урегулирования конфликта на юго-востоке. Как пример, он назвал дискриминацию русского языка в большинстве украинских городов. Такие действия недопустимы и нарушают большое количество международных норм, подчеркнул посол.

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#донбасс #украина #нормандский формат #зеленский

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