Команда украинского лидера не может создать необходимые условия для мирного урегулирования ситуации на востоке страны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Команда украинского лидера не может создать необходимые условия для мирного урегулирования ситуации на востоке страны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По мнению российского политика, согласование нового нормандского формата будет возможным только после выполнения парижских договоренностей Киевом, достигнутых на четырехсторонней встрече в столице Франции в прошлом году.

Антонов уверен, что украинская сторона не может создать политические условия для урегулирования конфликта на юго-востоке. Как пример, он назвал дискриминацию русского языка в большинстве украинских городов. Такие действия недопустимы и нарушают большое количество международных норм, подчеркнул посол.