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5:27   4 Декабря 2020
Политика

Украинское предприятия "Антонов" может стать местом мародерства

Украинское предприятия "Антонов" может стать местом мародерства

Перепрофилирование госпредприятия Украины "Антонов" может лишить его основной деятельности. Об этом в эфире YouTube-канала "Хвиль" рассказал экс-глава компании Александр Лось.

По его мнению, такие действия могут окончательно отбросить Украину к "странам третьего мира", а на мародерстве предприятия можно заработать не менее 3 млрд долларов.

"Антонов" для Украины — это не просто предприятие. Это символ и ценность – подытожил Лось.

Концерн был создан в 2005 году в результате слияния с одноименной киевской компанией КБ "Антонов". Деятельность предприятия направлена на организацию грузовых авиаперевозок, производство, разработку и ремонт самолетов серии "Ан". Однако за последние четыре года Украина не сделала ни одного заказа компании.

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#антонов #украинское авиастроение #александр лось

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