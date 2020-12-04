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4:54   4 Декабря 2020
Политика

Еврокомиссия заявила о дезинформации по COVID-19 со стороны России и Китая

Еврокомиссия заявила о дезинформации по COVID-19 со стороны России и Китая

Евросоюз считает, что РФ и КНР якобы распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса. Соответствующее мнение появилось в плане действий Еврокомиссии в области демократии.

Россия и Китай, согласно документу, "проводят" целенаправленные "операции" по дезинформированию вокруг COVID-19 во всем мире в целях усиления социальной поляризации и улучшения собственного имиджа. При этом конкретные примеры дезинформации в документе не приведены. ЕС уверен, что страны "используют технику манипуляций", чтобы ввести граждан в заблуждения.

"Угроза демократии требует всеобъемлющего, коллективного ответа", — говорится в документе.

Кроме того, в тексте отмечено, что возрастает угроза дезинформации от стран, входящих в состав ЕС. При этом конкретные примеры дезинформации со стороны России и Китая в документе не приведены.

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#ес #китай #еврокомиссия #пандемия #COVID-19

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