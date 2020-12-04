Юрий Кнутов: США ждет неприятный сюрприз при изучении ПТРК «Фагот»

Ранее корпус американской морской пехоты в Сирии изъял российский ПТРК «Фагот». Военные специалисты США намерены изучить вооружение российского производства.

Американцев, которые собираются изучить изъятый в Сирии противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот», ждет сюрприз от русских оружейников. Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» предупредил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее корпус американской морской пехоты в Сирии изъял российский ПТРК «Фагот». Военные специалисты США намерены изучить вооружение российского производства.

По словам Юрия Кнутова, исследовать оружие и военную технику потенциального противника действительно полезно, тем более, что у США есть необходимость в усилении защиты своих танков. Получение доступа к российской противотанковой ракете позволит американцам понять, в чем заключаются достоинства и преимущества оружия и, возможно, поспособствует улучшению средств защиты, отметил военный эксперт.

«В США считают, что их танк "Абрамс" наиболее прочный. Однако был очень интересный момент в Ливане. "Хезболла" как-то вывела из строя с помощью российских противотанковых ракетных комплексов до 48 этих танков американского производства, которые стояли на вооружении у Израиля», — напомнил Кнутов.

Такие катастрофические потери, по словам эксперта, привели Израиль к разработке системы активной защиты, которую теперь у него покупают даже сами американцы — в США так и не смогли создать ничего подобного.

Поэтому можно ожидать, что американцы извлекут определенную пользу из попавшего к ним в руки «Фагота».

В то же время Юрий Кнутов подчеркнул, что оружие и военная техника, отправляемые Россией на экспорт, имеют серьезные отличия от тех образцов, которые производятся для вооружения собственных войск. Поэтому американцев может ждать сюрприз, который помешает им понять устройство и принцип работы комплекса.

«Та техника, которая идет на экспорт, и та, которая находится у нас на вооружении, она отличается. Включая и противотанковые ракетные комплексы. То есть на экспорт мы отдаем системы, скажем, не совсем такие крутые, какие оставляем себе», — подчеркнул эксперт.

Отправленная на экспорт техника может быть выкрадена или продана шпионам – Россия прогнозирует и предусматривает такие возможности. Поэтому тот факт, что в руки американских военных попал экспортный образец противотанковой ракеты «Фагот» не нанесет ущерба обороноспособности РФ, уверен Кнутов.