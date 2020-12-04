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4:10   4 Декабря 2020
Политика

МИД РФ: задержание русскоязычных журналистов в Латвии – карательная акция

МИД РФ: задержание русскоязычных журналистов в Латвии – карательная акция

Обвинения в адрес журналистов из латвийского издания Sputnik являются сфабрикованными, говорится в комментарии МИД РФ к случившемуся инциденту.

В официальном сообщении внешнеполитическое ведомство Российской Федерации называет задержание корреспондентов актом агрессии и воспрепятствованием законной деятельности журналистов.

"Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений", — заявили в МИД РФ.

В комментарии также отмечается, что протест будет поднят на официальном уровне во время заседания СМИД ОБСЕ. В дипведомстве рассчитывают на объективную оценку произошедшего инцидента со стороны Европейского союза.

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#мид рф #лавтия #русскоязычные журналисты

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