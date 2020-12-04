МИД РФ: задержание русскоязычных журналистов в Латвии – карательная акция

Обвинения в адрес журналистов из латвийского издания Sputnik являются сфабрикованными, говорится в комментарии МИД РФ к случившемуся инциденту.

Обвинения в адрес журналистов из латвийского издания Sputnik являются сфабрикованными, говорится в комментарии МИД РФ к случившемуся инциденту.

В официальном сообщении внешнеполитическое ведомство Российской Федерации называет задержание корреспондентов актом агрессии и воспрепятствованием законной деятельности журналистов.

"Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений", — заявили в МИД РФ.

В комментарии также отмечается, что протест будет поднят на официальном уровне во время заседания СМИД ОБСЕ. В дипведомстве рассчитывают на объективную оценку произошедшего инцидента со стороны Европейского союза.