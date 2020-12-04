Погребинский: ЛНР и ДНР впервые смогли озвучить свою позицию в ООН

Выступление представителей Донецкой и Луганской народных республик на неформальной встрече в Совете Безопасности ООН стало прорывом дипломатической блокады.

Выступление представителей Донецкой и Луганской народных республик на неформальной встрече в Совете Безопасности ООН стало прорывом дипломатической блокады.

Об этом в комментарии газете «Взгляд» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Главный результат этой встречи в том, что впервые на таком высоком уровне были выслушаны представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как это у нас называется. Более высокой площадки в мире не существует», — подчеркнул украинский политолог.

Несмотря на то, что в неформальной встрече Совбеза ООН участвовало всего 17 стран, позицию республик Донбасса услышало больше половины мира, потому что в число стран-участников вошли Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия.

Кроме того, добавил Погребинский, выступление представителей ЛНР и ДНР выслушали и те, кто не присутствовал на встрече, а вот Киев своим решением бойкотировать заседание лишил Украину возможности донести до аудитории свою официальную позицию.

«Я критически высказался по поводу позиции Франции и Германии. Как бы хорошо они ни понимали причины отсутствия продвижения к разрешению конфликта в регионе, их позиция зафиксирована – при всех обстоятельствах виновата Россия. И они находят для этого свои аргументы», — добавил Погребинский, говоря о причинах сложившейся в Донбассе ситуации.

Напомним, неформальная встреча Совбеза ООН по «формуле Арриа» (в усеченном формате), организованная по инициативе России, прошла в среду, 2 декабря.

Это онлайн-мероприятие, по мнению многих экспертов, стало настоящим прорывом, так как в нем впервые смогли принять участие полномочный представитель Луганской Народной Республики Владислав Дейнего и глава Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, которые представляют республики Донбасса на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.