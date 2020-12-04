Четыре китайские компании попали в черный список Пентагона

Пентагон внес в черный список четыре китайские компании. Оборонное ведомство США заподозрило их в связях с военными КНР.

Пентагон внес в черный список четыре китайские компании. Оборонное ведомство США заподозрило их в связях с военными КНР.

В списке оказался производитель полупроводников SMIC и шельфовая нефтегазовая корпорация CNOOC. С военно-промышленным комплексом Китая, по мнению американцев, также сотрудничают China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC) и China International Engineering Consulting Corp. (CIECC).

"Пентагон готов противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского сектора, направленного на поддержку целей модернизации Народно-освободительной армии Китая путем обеспечения доступа к передовым технологиям", — отметили в министерстве обороны США.

Пекин призвал Вашингтон не заниматься дискриминацией китайских компаний.