Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:43   4 Декабря 2020
Политика

Четыре китайские компании попали в черный список Пентагона

Четыре китайские компании попали в черный список Пентагона

Пентагон внес в черный список четыре китайские компании. Оборонное ведомство США заподозрило их в связях с военными КНР.

В списке оказался производитель полупроводников SMIC и шельфовая нефтегазовая корпорация CNOOC. С военно-промышленным комплексом Китая, по мнению американцев, также сотрудничают China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC) и China International Engineering Consulting Corp. (CIECC).

"Пентагон готов противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского сектора, направленного на поддержку целей модернизации Народно-освободительной армии Китая путем обеспечения доступа к передовым технологиям", — отметили в министерстве обороны США.

Пекин призвал Вашингтон не заниматься дискриминацией китайских компаний.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #пентагон #китай #черный список

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров