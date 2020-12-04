Москвичам стала доступна электронная запись на вакцинацию от COVID-19

Медработники, учителя и сотрудники социальных служб Москвы могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Электронная запись стартует утром 4 декабря.

Медработники, учителя и сотрудники социальных служб Москвы могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Электронная запись стартует утром 4 декабря.

Московские власти обеспечили все условия для правильной транспортировки и хранения препарата. Каждый пункт вакцинации имеет отдельные медицинские холодильники, а персонал прошел соответствующее обучение. Записаться на получение прививки можно на сайте mos.ru с 8:00 утра 4 декабря.

Для получения прививки необходимо предоставить документ о работе в одной из вышеуказанных отраслей. Также нужно подготовить паспорт и полис ОМС. Пациент должен быть прикреплен к одной из столичных поликлиник.

Вакцина доступна для совершеннолетних граждан в возрасте до 60 лет без хронических заболеваний и признаков ОРВИ в течение последних 14 дней. Прививка противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также участникам клинических испытаний вакцины.