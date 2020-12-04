Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета, 250 миллионов долларов из которого пойдет на военную отрасль Украины.

Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета, 250 миллионов долларов из которого пойдет на военную отрасль Украины.

Соединенные Штаты Америки в 2021 финансовом году предоставят средства на оборонную промышленность Киева. Законопроект приняли обе палаты Конгресса, Сенат потребовал, чтобы 75 миллионов долларов из общей суммы пошли на создание смертоносного оружия, передает РИА Новости.

Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" недавно провели митинг у стен посольства США в Киеве. Они требовали, чтобы Вашингтон не вмешивался в дела их страны. Дипведомство поспешило заверить возмущенную толпу, что она переворачивает "реальность вверх ногами".