Рар рассказал, как США собираются сдерживать Россию

Соединенные штаты Америки для сдерживания России будут использовать все возможные инструменты, кроме непосредственно военных. Их главной целью при этом будет российская экономика, которую в США считают слабым местом РФ.

Соединенные штаты Америки для сдерживания России будут использовать все возможные инструменты, кроме непосредственно военных. Их главной целью при этом будет российская экономика, которую в США считают слабым местом РФ.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, комментируя очередной доклад американского стратегического исследовательского центра Rand Corporation.

«Rand Corporation опубликовал очередной доклад на тему как "сдерживать Россию". Это рекомендации Байдену. Там все черному по белому написано, о чем в открытую пока не говорилось», — сообщает политолог.

По его словам, в докладе обозначена цель «сдерживания» и средства, которыми этой цели будут добиваться.

Целью Соединенных Штатов станет не политика, не общество, и даже не армия России, а ее экономика, которую американские аналитики главной слабостью Москвы.

Для того, чтобы нанести российской экономике максимальный ущерб Rand предлагает наводнить рынки всего мира дешевой нефтью, заставить европейцев отказаться от покупки российского газа, убедив их при этом ввести против Москвы новые санкции. Подобные меры американские аналитики считают эффективными, потому, что они подорвут экономику России, не навредив при этом США.

Другие удары, которые теоретически можно нанести по России, отмечают в Rand, могут нести риски для Америки.

«Например, за поставку оружия Украине Россия может ответить также. Вооружить оппозицию в Сирии тоже опасно, от этого укрепятся террористы. Режим-чэнж в Белоруссии — опция, но Россия там слишком сильна. Американцы считают, что на Кавказ, в Молдавию и в Центральную Азию им залезть обойдется слишком дорого по деньгам», — приводит Рар опасения американских аналитиков.

Также в докладе отведено место мерам, направленным на то, чтобы настроить население России против властей своей страны. При этом авторов доклада не смущает, что они предлагают то самое вмешательство во внутренние дела другой страны, в котором сами американцы обвиняют российские власти, удивляется немецкий политолог. Однако, это сценарий опасен тем, что может обернуться обратным эффектом, а именно среди россиян распространятся анти-американские настроения и власти РФ используют ситуацию в свою пользу, предупреждают специалисты Randе.

Далее в докладе предлагается продолжить портить имидж РФ на международной арене, предварительно заручившись для этого поддержкой европейцев. Но при этом авторы сомневаются в прочности союзнических отношений США и Евросоюза.

«Самая интересная часть доклада Rand это военные вопросы. Все тщательно просчитывается, чтобы не было риска прямого столкновения с Россией или тактического проигрыша самих США» — пишет политолог.

Американцы попытаются втянуть Россию в гонку вооружений, предупреждая при этом, что подобная тактика дорого обойдется и самим США. По мнению специалистов Rand, самым эффективным будет наращивание на западных границах РФ вооружения и бомбардировщиков.

В Черном море США не станут наращивать собственный морской флот, предпочитая действовать в этом регионе через Румынию. А также Rand рекомендует Пентагону отказаться от установки там ракет средней дальности, так как это не принесет Штатам прямой выгоды.

«Раньше воевали с СССР, теперь враг — Россия. Хотя нигде в докладе не объясняется причина конфликта, кроме той, что Россия нежелательный соперник», — подчеркивает Александр Рар в заключение.

Напомним, ранее Александр Рар заявил, что в случае прихода к власти в США демократа Джо Байдена, кризис, возникший в американо-европейских отношениях при Трампе, преодолен не будет. По мнению немецкого политолога, американцы стремятся дисциплинировать Европу, сделать ее полностью послушной своей воле, но при этом не считают нужным продолжать вкладывать в Евросоюз деньги. Поэтому можно не ждать возврата к прежним тесным трансатлантическим отношениям.