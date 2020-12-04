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1:36   4 Декабря 2020
Общество

Жителям Ставрополья разрешили не работать 31 декабря

Жителям Ставрополья разрешили не работать 31 декабря

Последний день декабря в Ставропольском крае будет объявлен выходным. Такое решение принял губернатор Владимир Владимиров, основываясь на мнении жителей региона.

Людям на Ставрополье предложили проголосовать за объявление 31 декабря выходным днем. Большинство поддержало эту инициативу. Свое решение губернатор озвучил в социальной сети Instagram.

"Благодарю всех, кто принял участие в голосовании о возможности объявления 31 декабря 2020 года нерабочим днем. Голосов и просто комментариев было очень много. Как и в прошлом году, абсолютное большинство — за выходной. Так тому и быть", — заявил Владимиров.

Отдыхать 31 декабря разрешили и жителям других регионов РФ. Соответствующее решение приняли в Крыму, в Белгородской, Курской и Владимирской областях.

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#ставрополье #выходной день #31 декабря

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