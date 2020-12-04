США включили новые санкции против Nord Stream 2 в оборонный бюджет

Новые американские санкции против реализации проекта "Северный поток — 2" вошли в оборонный бюджет США.

Новые американские санкции против реализации проекта "Северный поток — 2" вошли в оборонный бюджет США.

Вашингтон также расширил санкционный список по Ирану. В этот перечень внесли еще одно юридическое и одно физическое лицо.

В Германии придумали, как обойти американские санкции против Nord Stream 2. Немецкие политики предложили создать для этой цели спецфонд по защите окружающей среды.