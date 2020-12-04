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0:48   4 Декабря 2020
Политика

США включили новые санкции против Nord Stream 2 в оборонный бюджет

США включили новые санкции против Nord Stream 2 в оборонный бюджет

Новые американские санкции против реализации проекта "Северный поток — 2" вошли в оборонный бюджет США.

Вашингтон также расширил санкционный список по Ирану. В этот перечень внесли еще одно юридическое и одно физическое лицо.

В Германии придумали, как обойти американские санкции против Nord Stream 2. Немецкие политики предложили создать для этой цели спецфонд по защите окружающей среды.

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