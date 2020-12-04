0:48 4 Декабря 2020Политика
США включили новые санкции против Nord Stream 2 в оборонный бюджет
Новые американские санкции против реализации проекта "Северный поток — 2" вошли в оборонный бюджет США.
Новые американские санкции против реализации проекта "Северный поток — 2" вошли в оборонный бюджет США.
Вашингтон также расширил санкционный список по Ирану. В этот перечень внесли еще одно юридическое и одно физическое лицо.
В Германии придумали, как обойти американские санкции против Nord Stream 2. Немецкие политики предложили создать для этой цели спецфонд по защите окружающей среды.