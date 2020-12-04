Антироссийская деятельность стоила Ванессе Коган потери ВНЖ в РФ

Гражданка США Ванесса Коган, проживавшая в Москве, лишилась вида на жительство в России. В течение ближайших двух недель она должна покинуть страну.

Гражданка США Ванесса Коган, проживавшая в Москве, лишилась вида на жительство в России. В течение ближайших двух недель она должна покинуть страну.

Лишение американки ВНЖ, как сказано в материале "Журналистской правды" под названием "Ванесса Коган, на выход: такие граждане России не нужны", вызвало гневную реакцию со стороны либеральных прозападных СМИ. Те стали возмущаться, что Коган выгоняют из страны, "поправ законы гуманизма". Американка якобы просто занималась защитой женщин от домашнего насилия и никакой угрозы национальной безопасности не представляла.

Коган является руководителем нескольких организаций, созданных за рубежом для действий в РФ в иностранных интересах. Ее "Правовая инициатива по России" в 2011 году вылетела из реестра российских НКО за нарушения уставной деятельности. На месте "ПИПР" тут же возникли "Правовое содействие – Астрея" и НОФ "Правовая инициатива" (иноагент в РФ).

На сайте одной из организаций Коган сказано, что она занимается защитой "права человека в ходе вооруженных конфликтов". Звучит это красиво. На практике же картина совсем иная. В настоящее время Европейский суд по правам человека рассматривает иск от имени "Правовой инициативы" против РФ в защиту прав двух десятков участников террористического нападения на Нальчик в 2005 году. Получается, что правовая помощь оказывается террористам.

Организации Коган постоянно бомбят ЕСПЧ исками. К 2016 году были выиграны сотни дел против России.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко недавно заявил, что России фактически объявлена юридическая война и она должна адекватно защищаться, а иногда наступать на этом направлении. "Журналистская правда" считает лишение Коган вида на жительство в РФ "самым гуманным, корректным и безупречно юридическим контрударом".