23:55 3 Декабря 2020Общество
Александр Вучич: вакцина от COVID-19 "Спутник V" доставлена в Сербию
Российский препарат от коронавируса "Спутник V" доставлен в Сербию. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.
Российский препарат от коронавируса "Спутник V" доставлен в Сербию. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.
Соответствующее заявление сербский лидер сделал во время эфира на национальном телевидении РТС. Он подтвердил, что в Белград прибыли 20 образцов вакцины "Спутник V", которые пройдут испытание в институте вирусологии "Торлак".
"Наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают и скажут, можем ли мы их принять или нет", — сказал Вучич.
Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что Белград заинтересован в совместном производстве препарата от коронавируса с Москвой.