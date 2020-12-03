Александр Вучич: вакцина от COVID-19 "Спутник V" доставлена в Сербию

Российский препарат от коронавируса "Спутник V" доставлен в Сербию. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Российский препарат от коронавируса "Спутник V" доставлен в Сербию. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Соответствующее заявление сербский лидер сделал во время эфира на национальном телевидении РТС. Он подтвердил, что в Белград прибыли 20 образцов вакцины "Спутник V", которые пройдут испытание в институте вирусологии "Торлак".

"Наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают и скажут, можем ли мы их принять или нет", — сказал Вучич.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что Белград заинтересован в совместном производстве препарата от коронавируса с Москвой.