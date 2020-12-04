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2:24   4 Декабря 2020
Весь мир

El Pais: Южная Европа отвергла предложенный Брюсселем миграционный пакт

El Pais: Южная Европа отвергла предложенный Брюсселем миграционный пакт

Подготовленный Еврокомиссией «Глобальный договор по миграции», который был представлен для обсуждения на прошедшем в Пальма-де-Мальорке саммите стран Южной Европы, был отвергнут одновременно Испанией, Италией, Грецией и Мальтой.

Об этом пишет испанское издание El Pais, напоминая, что ранее, правда по другим причинам, миграционный пакт уже отвергли представители Восточной Европы – Польша Венгрия и Чехия.

Таким образом документ, который был создан для того, чтобы разрешить наконец миграционный кризис в Европе, стал причиной раскола Европейского Союза.

«Принятая на Мальорке декларация срывает планы брюссельских чиновников и вносит раскол в ЕС. Германия, которая председательствует в Евросоюзе, надеялась "протолкнуть" миграционный пакт до конца года, однако теперь разбираться с этой проблемой предстоит следующему председателю — Португалии», — сообщает испанская газета.

Причина, по которой страны Южной Европы отвергли практически все пункты миграционного пакта, заключается в том, что этот документ не способствует справедливому распределению потоков беженцев среди стран Евросоюза и ставит в невыгодное положение страны, которые первыми оказываются на пути нелегальных мигрантов.

В проекте документа предлагается более жестко защищать внешние границы ЕС, в качестве одной из мер предлагается репатриация лиц, не имеющих права на убежище. При этом предлагаемые меры, включая перемещение мигрантов, финансирование их репатриации и логистическую помощь пострадавшим странам, прописаны нечетко и трудно выполнимы.

Именно об этом в ходе саммита на Мальорке заявили лидеры Италии и Испании – Джузеппе Конте и Педро Санчес.

El Pais: Южная Европа отвергла предложенный Брюсселем миграционный пакт

При этом Конте и Санчес указали на то, что предложенные Еврокомиссией план предполагает создание новых крупных фильтрационных лагерей для беженцев в прибрежных южноевропейских районах. Находясь в этих лагерях, прибывшие беженцы, смогут подать заявку на предоставление убежища.

Но опыт греческого острова Лесбос, итальянской Лампедузы и испанских Канарских островов уже показал, что подобные лагеря становятся катастрофой для местных жителей, напомнили Конте и Санчес. По их словам, недопустимо перекладывать всю тяжесть проблемы на несколько стран, оказавшихся наиболее уязвимыми из-за их географического положения.

«В заявлении "южан" говорится, что проблему нелегальной миграции необходимо решать в глобальном масштабе. Необходимо бороться с мафиями контрабандистов, вырабатывать эффективные механизмы по распределению беженцев, а также увеличить помощь Югу Европы», — сообщает El Pais.

При этом Джузеппе Конте потребовал срочно отменить те пункты Дублинского протокола по мигрантам, которые предусматривают размещение беженцев на территории первой страны прибытия.

El Pais: Южная Европа отвергла предложенный Брюсселем миграционный пакт

По мнению стран Южной Европы, решение этой проблемы необходимо искать в ее истоках. Оптимальным вариантом там считают полное перекрытие внешних границ ЕС для нелегальных мигрантов. А позицию Еврокомиссии, заключающуюся в том, что все, кто прибывает в Европу имеют документы, а значит могут рассчитывать на убежище, «южане» называют беспочвенной фантазией.

Ранее, напоминает газета, такое же ожесточенное сопротивление миграционный пакт Еврокомиссии встретил со стороны стран «Вышеградской группы», и особенно со стороны Польши и Венгрии. Эти страны категорически отказываются принимать у себя беженцев из Африки и Азии.

Кроме того, против документа высказываются французские и немецкие правые и национально-консервативные партии. Например, лидер французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен заявила, что предложенный Еврокомиссией пакт станет для Европы самоубийством, так как поспособствует дополнительному наплыву беженцев в ЕС.

В немецкой «Альтернативе для Германии» уже заявили, что миграционный пакт облегчает нелегалам проникновение в Евросоюз, после чего дает им право на льготы и на допуск к социальным системам Европы.

«Документ келейно разработан бюрократами в Брюсселе, которые никем не избирались и не имеют народной поддержки», — напоминает автор материала.

El Pais: Южная Европа отвергла предложенный Брюсселем миграционный пакт

В заключение статьи, отмечается, что председательство Германии в Евросоюзе заканчивается, а значит решать миграционную проблему придется Португалии, которая займет место председательствующей страны с 1 января 2021 года.

При этом в Еврокомиссии уже предупредили Лиссабон о том, что какое бы решение не было принято, оно должно соответствовать провозглашенному Европейским Союзом «праву на убежище».

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