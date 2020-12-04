El Pais: Южная Европа отвергла предложенный Брюсселем миграционный пакт

Подготовленный Еврокомиссией «Глобальный договор по миграции», который был представлен для обсуждения на прошедшем в Пальма-де-Мальорке саммите стран Южной Европы, был отвергнут одновременно Испанией, Италией, Грецией и Мальтой.

Подготовленный Еврокомиссией «Глобальный договор по миграции», который был представлен для обсуждения на прошедшем в Пальма-де-Мальорке саммите стран Южной Европы, был отвергнут одновременно Испанией, Италией, Грецией и Мальтой.

Об этом пишет испанское издание El Pais, напоминая, что ранее, правда по другим причинам, миграционный пакт уже отвергли представители Восточной Европы – Польша Венгрия и Чехия.

Таким образом документ, который был создан для того, чтобы разрешить наконец миграционный кризис в Европе, стал причиной раскола Европейского Союза.

«Принятая на Мальорке декларация срывает планы брюссельских чиновников и вносит раскол в ЕС. Германия, которая председательствует в Евросоюзе, надеялась "протолкнуть" миграционный пакт до конца года, однако теперь разбираться с этой проблемой предстоит следующему председателю — Португалии», — сообщает испанская газета.

Причина, по которой страны Южной Европы отвергли практически все пункты миграционного пакта, заключается в том, что этот документ не способствует справедливому распределению потоков беженцев среди стран Евросоюза и ставит в невыгодное положение страны, которые первыми оказываются на пути нелегальных мигрантов.

В проекте документа предлагается более жестко защищать внешние границы ЕС, в качестве одной из мер предлагается репатриация лиц, не имеющих права на убежище. При этом предлагаемые меры, включая перемещение мигрантов, финансирование их репатриации и логистическую помощь пострадавшим странам, прописаны нечетко и трудно выполнимы.

Именно об этом в ходе саммита на Мальорке заявили лидеры Италии и Испании – Джузеппе Конте и Педро Санчес.

При этом Конте и Санчес указали на то, что предложенные Еврокомиссией план предполагает создание новых крупных фильтрационных лагерей для беженцев в прибрежных южноевропейских районах. Находясь в этих лагерях, прибывшие беженцы, смогут подать заявку на предоставление убежища.

Но опыт греческого острова Лесбос, итальянской Лампедузы и испанских Канарских островов уже показал, что подобные лагеря становятся катастрофой для местных жителей, напомнили Конте и Санчес. По их словам, недопустимо перекладывать всю тяжесть проблемы на несколько стран, оказавшихся наиболее уязвимыми из-за их географического положения.

«В заявлении "южан" говорится, что проблему нелегальной миграции необходимо решать в глобальном масштабе. Необходимо бороться с мафиями контрабандистов, вырабатывать эффективные механизмы по распределению беженцев, а также увеличить помощь Югу Европы», — сообщает El Pais.

При этом Джузеппе Конте потребовал срочно отменить те пункты Дублинского протокола по мигрантам, которые предусматривают размещение беженцев на территории первой страны прибытия.

По мнению стран Южной Европы, решение этой проблемы необходимо искать в ее истоках. Оптимальным вариантом там считают полное перекрытие внешних границ ЕС для нелегальных мигрантов. А позицию Еврокомиссии, заключающуюся в том, что все, кто прибывает в Европу имеют документы, а значит могут рассчитывать на убежище, «южане» называют беспочвенной фантазией.

Ранее, напоминает газета, такое же ожесточенное сопротивление миграционный пакт Еврокомиссии встретил со стороны стран «Вышеградской группы», и особенно со стороны Польши и Венгрии. Эти страны категорически отказываются принимать у себя беженцев из Африки и Азии.

Кроме того, против документа высказываются французские и немецкие правые и национально-консервативные партии. Например, лидер французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен заявила, что предложенный Еврокомиссией пакт станет для Европы самоубийством, так как поспособствует дополнительному наплыву беженцев в ЕС.

В немецкой «Альтернативе для Германии» уже заявили, что миграционный пакт облегчает нелегалам проникновение в Евросоюз, после чего дает им право на льготы и на допуск к социальным системам Европы.

«Документ келейно разработан бюрократами в Брюсселе, которые никем не избирались и не имеют народной поддержки», — напоминает автор материала.

В заключение статьи, отмечается, что председательство Германии в Евросоюзе заканчивается, а значит решать миграционную проблему придется Португалии, которая займет место председательствующей страны с 1 января 2021 года.

При этом в Еврокомиссии уже предупредили Лиссабон о том, что какое бы решение не было принято, оно должно соответствовать провозглашенному Европейским Союзом «праву на убежище».