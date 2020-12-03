Оперштаб Москвы: еще 77 пациентов с COVID-19 скончались за сутки

Московские врачи сообщили о смерти 77 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки общее число жертв в столице возросло до 9203 человек.

Московские врачи сообщили о смерти 77 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки общее число жертв в столице возросло до 9203 человек.

Свидетельствуют об этом данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Актуальная информация о развитии эпидемиологической ситуации в России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в стране провели порядка 77,6 млн тестов на наличие вируса в организме. Положительные результаты исследований получили более 2,3 млн человек. Выздоровели к этому времени почти 1,9 млн россиян.