23:11 3 Декабря 2020Происшествия
Оперштаб Москвы: еще 77 пациентов с COVID-19 скончались за сутки
Московские врачи сообщили о смерти 77 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки общее число жертв в столице возросло до 9203 человек.
Московские врачи сообщили о смерти 77 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки общее число жертв в столице возросло до 9203 человек.
Свидетельствуют об этом данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Актуальная информация о развитии эпидемиологической ситуации в России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в стране провели порядка 77,6 млн тестов на наличие вируса в организме. Положительные результаты исследований получили более 2,3 млн человек. Выздоровели к этому времени почти 1,9 млн россиян.