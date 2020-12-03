Сотрудник "Настоящего времени" Олевский уволен за высказывания о Навальном

Журналист Тимур Олевский лишился своей должности на телеканале "Настоящее время" (признано в РФ иноагентом) за критику блогера Алексея Навального.

Журналист Тимур Олевский лишился своей должности на телеканале "Настоящее время" (признано в РФ иноагентом) за критику блогера Алексея Навального.

Американское СМИ уволило Олевского из-за его слов в адрес основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) во время интервью с журналистом Олегом Кашиным на его стриме, передает Федеральное агентство новостей.

Во время беседы Олевский осудил травлю журналистов, которую устроил Навальный. Блогер выступил с критикой в адрес корреспондентов из-за того, что они подозревали отца его супруги Юлии Навальной в связи со спецслужбами.

Однако официальной причиной увольнения считается несогласованное участие в стороннем стриме. Кашин же заявил, что Олевский лишился должности за критику в адрес Навального.