Причастные к убийству летчика из РФ в Сирии заочно арестованы

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать трех террористов, которые причастны к убийству российского летчика Романа Филипова в Сирии в феврале 2018 года.

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать трех террористов, которые причастны к убийству российского летчика Романа Филипова в Сирии в феврале 2018 года.

Трех боевиков террористической организации, согласно решению суда, следует заключить под стражу на два месяца. Вопрос об аресте четвертого обвиняемого будет решен 7 декабря этого года.

СК России обвинил четырех террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в покушении на убийство российского летчика. Роман Филиппов погиб в феврале 2018 года недалеко от города Саракиб в провинции Идлиб. Он вступил в неравный бой с террористами, после того как его штурмовик Су-25СМ был сбит с помощью ПЗРК.

Точное место гибели Филипова, по данным Федерального агентства новостей, было обнаружено после освобождения Саракиба. Там установлена памятная табличка. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.