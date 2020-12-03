Трамп рассказал о массивном вбросе голосов за Байдена в Висконсине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он лидировал на выборах в Висконсине, однако в 03:42 по местному времени произошел вброс, изменивший ход событий.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он лидировал на выборах в Висконсине, однако в 03:42 по местному времени произошел вброс, изменивший ход событий.

Большинство избирателей штата отдали голоса за кандидатуру Трампа. После того как произошел массивный вброс голосов за кандидата от Демократической партии Соединенных Штатов Джозефа Байдена, результаты переместились от значительного лидерства Трампа к небольшому отставанию. Глава Белого дома назвал это событие ужасным. Впервые на русском языке программное обращение президента США публикует Федеральное агентство новостей.

"И у нас будет гораздо больше, во много раз больше, чем 20 000 голосов, которые нужны для отмены результатов в штате. Если мы правы насчет нарушений, Джо Байден не сможет стать президентом", — отметил политик.

Речь идет о сотнях тысяч голосов, подчеркнул американский лидер. В некоторых штатах, где Дональд Трамп отстает на семь тысяч голосов, позже "всплывают" от 20 тысяч до 200 тысяч бюллетеней с различными нарушениями или несоответствиями.