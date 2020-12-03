Трамп указал на махинации демократов с электронным подсчетом голосов

Электронная система подсчета голосов Dominion позволила демократам украсть сотни, а может даже тысячи голосов на выборах. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Электронная система подсчета голосов Dominion позволила демократам украсть сотни, а может даже тысячи голосов на выборах. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

С помощью чипа или программы сторонники Джо Байдена, по словам главы Белого дома, сделали так, чтобы при нажатии кнопки за Трампа голос переходил к кандидату от демократов. Только в одном округе штата Мичиган было зафиксировано около 6000 таких ошибок. Действующий президент США считает, что это только вершина айсберга.

"Это то, на чем мы их поймали. А сколько было случаев, когда мы не смогли поймать? Сколько было таких примеров по стране, сотни? Тысячи? Нам повезло, и они назвали это "сбоем", но было полно таких "сбоев"", — подчеркнул Трамп в своем программном обращении к нации.

Американский президент призвал отказаться от электронного подсчета голосов и перейти к бумаге. Это займет больше времени, но можно будет избежать ошибок.

Полная версия обращения Дональда Трампа к американской нации опубликована на портале Федерального агентства новостей.