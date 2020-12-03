Новак считает, что создание вакцины от COVID-19 повлияло на рынок нефти

Уверенность в результатах президентских выборов в США и создание вакцин против коронавирусной инфекции положительно сказываются на рынке нефти.

Уверенность в результатах президентских выборов в США и создание вакцин против коронавирусной инфекции положительно сказываются на рынке нефти.

Тем не менее, все еще есть неопределенность: ограничительные меры из-за COVID-19 и снижение спроса на нефть зимой. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в приветственной речи на министерской встрече ОПЕК+.

"Я имею в виду определенность с выборами в США, стимулирующие меры во многих странах против распространения коронавируса, появление новых вакцин против болезни — это все позитивно влияет на рынок", — отметил Новак.

В то же время мы видим и неопределенность. Это ограничительные меры во многих странах, как результат второй волны COVID-19, и снижение спроса на нефть зимой. Все эти факторы требуют оценки и продуманного решения по дальнейшим действиям по соглашению ОПЕК+, подписанного в апреле этого года, добавил премьер.