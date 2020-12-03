Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе подделал документы для участия в выборах

Экс-президент Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе не допущен к выборам нового главы государства по решению Конституционного суда ЦАР.

Экс-президент Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе не допущен к выборам нового главы государства по решению Конституционного суда ЦАР.

По законам республики, одним из условий участия в выборах президента является проживание на территории страны в течение последнего года. Как отмечается в материале Федерального агентства новостей, Бозизе не может быть зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, так как не находился в республике в течение года. Экс-президент предоставил недостоверную справку с информацией о своем проживании на территории страны в течение предыдущего года. Документ был составлен старейшиной деревни Гага, которая находится недалеко от города Босанго в префектуре Уам.

Известно, что Бозизе прибыл в Банги 16 декабря 2019 года, а документы для регистрации в качестве кандидата подавались с 1 по 10 ноября 2020-го. Получается, что он находился на территории республики чуть более десяти месяцев.

Бозизе занял пост президента в результате военного мятежа в 2003 году и продержался у власти до 2013 года, после чего бежал из страны.