Врач объяснил, как снизить риск заражения COVID-19 в новогодние праздники

Россиянам назвали способы, как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в новогодние праздники. Рекомендации дала доктор медицинских наук Ольга Шарапова.

Россиянам назвали способы, как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в новогодние праздники. Рекомендации дала доктор медицинских наук Ольга Шарапова.

Всем, кто собирается идти на вечеринку, нужно заранее сдать тесты на антитела к коронавирусу, чтобы по максимуму исключить возможные источники заражения, считает Шарапова.

Во время праздника участники должны соблюдать социальную дистанцию. Поскольку после принятия алкоголя это будет затруднительно делать, врач рекомендует воздержаться от употребления спиртных напитков, рассказала она корреспонденту издания NEWS.ru. Что касается корпоративных мероприятий, то лучше их вообще отменить.