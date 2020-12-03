Адольф Гитлер занял место в правящей партии Намибии

Полный тезка фюрера фашистской Германии Адольф Гитлер выбран в региональный совет Намибии большинством голосов. Об этом сообщает издание "Daily Mail".

Полный тезка фюрера фашистской Германии Адольф Гитлер выбран в региональный совет Намибии большинством голосов. Об этом сообщает издание "Daily Mail".

Адольф Гитлер Уунона — так звучит полное имя мужчины — получил место в правящей партии СВАПО. За него проголосовали 85% голосов бывшей немецкой колонии в поселении Омпунджа на севере Намибии.

По словам новоиспеченного политика, несмотря на такое же имя, как и у нацистского лидера, он не поддерживает его идеи и не стремится к мировому господству.