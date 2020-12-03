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20:39   3 Декабря 2020
Общество

Facebook станет удалять фейки о вакцинах против коронавируса

Facebook станет удалять фейки о вакцинах против коронавируса

Дезинформация о вакцинах от COVID-19 в популярном мессенджере Facebook будет удаляться.

Создатель Facebook Марк Цукерберг заверил, что в социальной сети не будут публиковать фейковые данные о вакцинах против коронавирусной инфекции. Он не стал уточнять, как именно будет вестись борьба с дезинформацией.

В августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработкой уникального медицинского препарата занимались сотрудники Центра имени Гамалеи.

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