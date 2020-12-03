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20:27   3 Декабря 2020
Политика

Министр иностранных дел РФ рассказал о юбилее сотрудничества с ЦАР

Министр иностранных дел РФ рассказал о юбилее сотрудничества с ЦАР

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадера.

Информация размещена на официальном сайте ведомства.

Российский представитель поздравил центральноафриканского лидера с национальным праздником — Днем провозглашения Республики, а также с предстоящим юбилеем дипотношений между двумя государствами.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшее развитие политического диалога и сотрудничества в различных сферах.

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#лавров #цар #туадера

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