20:27 3 Декабря 2020Политика
Министр иностранных дел РФ рассказал о юбилее сотрудничества с ЦАР
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадера.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадера.
Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Российский представитель поздравил центральноафриканского лидера с национальным праздником — Днем провозглашения Республики, а также с предстоящим юбилеем дипотношений между двумя государствами.
Кроме того, стороны обсудили дальнейшее развитие политического диалога и сотрудничества в различных сферах.