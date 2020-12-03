Смертельная опасность: депутат ГД РФ напомнил митингующим о коронавирусе
Несанкционированные акции отразились на динамике роста смертности от коронавирусной инфекции, считает депутат Госдумы РФ Борис Менделевич.
Несоблюдение социальной дистанции повышает риск заражения COVID-19, заявили американские ученые после анализа данных о ходе акций протеста в США. На митингах и народных шествиях коронавирус распространяется в наибольшей степени из-за отсутствия у протестующих масок и перчаток. Такие данные подтвердили российские исследователи. Организаторы несанкционированных акций подвергают опасности как свое здоровье, так и окружающих, считает депутат Госдумы Менделевич.
"Ладно, если человеку на себя наплевать и он не беспокоится за свое здоровье. Но когда человек тем самым становится опасным для других, то это уже не проблема его одного. Это проблема всех людей, всего общества", - подытожил Менделевич в беседе с изданием "ПолитЭксперт".
Политик призвал пресекать деятельность провокаторов, призывающих устраивать незаконные митинги, и жестко карать их за нарушение запрета на массовые мероприятия. Менделевич убежден, что соблюдение масочно-перчаточного режима является главной мерой в борьбе с коронавирусной инфекцией.