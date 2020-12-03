Смертельная опасность: депутат ГД РФ напомнил митингующим о коронавирусе

Несанкционированные акции отразились на динамике роста смертности от коронавирусной инфекции, считает депутат Госдумы РФ Борис Менделевич.

Несанкционированные акции отразились на динамике роста смертности от коронавирусной инфекции, считает депутат Госдумы РФ Борис Менделевич.

Несоблюдение социальной дистанции повышает риск заражения COVID-19, заявили американские ученые после анализа данных о ходе акций протеста в США. На митингах и народных шествиях коронавирус распространяется в наибольшей степени из-за отсутствия у протестующих масок и перчаток. Такие данные подтвердили российские исследователи. Организаторы несанкционированных акций подвергают опасности как свое здоровье, так и окружающих, считает депутат Госдумы Менделевич.

"Ладно, если человеку на себя наплевать и он не беспокоится за свое здоровье. Но когда человек тем самым становится опасным для других, то это уже не проблема его одного. Это проблема всех людей, всего общества", - подытожил Менделевич в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Политик призвал пресекать деятельность провокаторов, призывающих устраивать незаконные митинги, и жестко карать их за нарушение запрета на массовые мероприятия. Менделевич убежден, что соблюдение масочно-перчаточного режима является главной мерой в борьбе с коронавирусной инфекцией.