Башагу продвигают на политический пост "Братья-мусульмане"

Бандформирование "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ) пытается вмешаться в выборы в Ливии с помощью телефонного голосования.

Бандформирование "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ) пытается вмешаться в выборы в Ливии с помощью телефонного голосования.

Радикалы воздействуют на механизм, который может помочь одержать победу "министру внутренних дел" так называемого Правительства национального согласия Фатхи Башаге. "Братья-мусульмане" склоняют делегатов к варианту, в рамках которого выгодный им кандидат должен получить семь рекомендаций.

Триполи всего имеет 37 голосов. По данным источника, Башага получил 12 голосов, остальные разделены между другими политиками. Этот вариант позволит "министру" занять пост премьера, передает Федеральное агентство новостей.