Отечественные газовые турбины ГТД-110М получат новое преимущество

Разработанное российской компанией «Моденжи» специальное антифрикционное твердосмазочное покрытие серьезно увеличит эксплуатационный ресурс газовых турбин, производство которых было налажено в нашей стране в рамках политики импортозамещения.

Разработанное российской компанией «Моденжи» специальное антифрикционное твердосмазочное покрытие серьезно увеличит эксплуатационный ресурс газовых турбин, производство которых было налажено в нашей стране в рамках политики импортозамещения.

Об этом рассказывает информационный портал «Сделано у нас», отмечая, что турбины отечественного производства и так ни в чем не уступали импортным аналогам.

Во время испытаний, проведенных в 2019 году, российская газовая турбина подтвердила, что по производительности она сравнима с турбинами иностранного производства, но при этом более компактная по габаритам, что делает ее более удобной в использовании. Но российские разработчики не остановились на этом и занялись улучшением эксплуатационных характеристик турбины.

Результатом этой работы стали специальные составы, предназначенные для увеличения срока эксплуатации газотурбинного оборудования, производство которых наладила компания MODENGY.

«Антифрикционные твердосмазочные покрытия MODENGY разработаны для длительного функционирования в высоконагруженных узлах, работающих в экстремальных условиях эксплуатации», — сообщает издание.

При этом в статье отмечается, что лопатки турбин, работающих без антифрикционного покрытия, подвергаются износу из-за микроперемещения деталей в процессе эксплуатации, в результате происходит прикипание и фреттинг-коррозия.

Но использование при эксплуатации турбин нескольких разных видов покрытия компании MODENGY позволяет снизить трение и износ в управляющих механизмах высокотемпературных устройств, уменьшить трение в подшипниках скольжения, облегчить монтаж и демонтаж различных деталей, включая турбинные лопатки, избежать прикипания и задиров хордовых винтов, а также защитить газотурбинные агрегаты от коррозии.

«В итоге российская продукция при использовании новых отечественных покрытий приобретает очевидные преимущества, которые выводят газовые турбины РФ на качественно новый уровень», — подчеркивается в материале.

Таким образом произведенное в России в рамках программы импортозамещения газотурбинное оборудование оказывается востребованным не только на внутреннем рынке, но и может составить конкуренцию импортным агрегатам за пределами нашей страны.