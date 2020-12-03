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20:09   3 Декабря 2020
Происшествия

Хирург-вымогатель уволен в Дагестане после скандала в больнице

Хирург-вымогатель уволен в Дагестане после скандала в больнице

Детский хирург решил, что проведенная им операция ребенку требует дополнительного вознаграждения и был уволен.

Детского врача в Дербентской центральной городской больнице освободили от должности после вымогательства денег за срочную операцию, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.

В социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой слышно, как хирург после операции ребенку с острым аппендицитом требует от родственников выплатить 12 тысяч рублей медицинскому персоналу в качестве вознаграждения.

Ведомство организовало проверку по факту вымогательства со стороны врача. В Минздраве отметили, что в государственных больницах и поликлиниках медики обязаны оказывать бесплатно помощь в рамках полиса ОМС.

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