19:59 3 Декабря 2020Политика
Русский язык может обрести межнациональный статус в Молдавии
Депутаты Молдавии утвердили в первом чтении законопроект о функционировании языков в стране.
Депутаты Молдавии утвердили в первом чтении законопроект о функционировании языков в стране.
Изменения гарантируют национальным меньшинствам право на использование языка. Закон дает возможность использовать и изучать родной язык. Отмечается, что это позитивно повлияет на развитие национальных культур в республике.
Если парламент окончательно утвердит законопроект, русский язык в Молдавии станет межнациональным. Также государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке. Кроме того, парламентарии утвердили в первом чтении закон, который обязывает инструкцию к лекарствам в Молдавии переводить на русский язык.