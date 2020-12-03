Русский язык может обрести межнациональный статус в Молдавии

Депутаты Молдавии утвердили в первом чтении законопроект о функционировании языков в стране.

Депутаты Молдавии утвердили в первом чтении законопроект о функционировании языков в стране.

Изменения гарантируют национальным меньшинствам право на использование языка. Закон дает возможность использовать и изучать родной язык. Отмечается, что это позитивно повлияет на развитие национальных культур в республике.

Если парламент окончательно утвердит законопроект, русский язык в Молдавии станет межнациональным. Также государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке. Кроме того, парламентарии утвердили в первом чтении закон, который обязывает инструкцию к лекарствам в Молдавии переводить на русский язык.