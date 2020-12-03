Кабмин РФ изменил правила для программы льготных кредитов под 2%

Правительство России скорректировало программу предоставления льготных кредитов предпринимателям под 2%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Правительство России скорректировало программу предоставления льготных кредитов предпринимателям под 2%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Министр отметил, что правительство утвердило проект постановления, разрешающий взявшим льготный заем предпринимателям уточнить численность сотрудников для списания кредитов. Решетников напомнил, что с 1 декабря начался второй этап программы льготного кредитования бизнеса, когда банки проверяют состояние компаний-заемщиков. При соблюдении требований по сохранению необходимого уровня занятости (90%) до 1 апреля 2021 года компаниям будет списана задолженность, рассказал глава Минэкономразвития на круглом столе, посвященном реализации антикризисной программы.

Размер льготного кредита рассчитывается по формуле: количество сотрудников на 1 июля умножается на МРОТ (12 130 рублей) плюс 30% МРОТ на стразовых взносы, умноженное на количество месяцев с даты заключения договора до 1 декабря. Потратить средства компании могут на любые документально подтвержденные расходы: выплату зарплат, текущие нужды и погашение кредитов, но не на выплату дивидендов.

По словам Максима Решетникова, изначально были опасения, что бизнес не сможет выполнить базовые требования программы — сохранить не менее 80% сотрудников для списания половины кредита, и 90% для полного списания займа. Ситуация по банкам разная, однако большинство компаний соответствуют требованиям, добавил министр экономического развития.