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19:36   3 Декабря 2020
Армия

Протурецкая группировка "Ахрар аш-Шам" в Сирии сменила лидера

Протурецкая группировка "Ахрар аш-Шам" в Сирии сменила лидера

Боевики протурецкой группировки "Ахрар аш-Шам" в Сирии назначили нового лидера. Об этом сообщают информационные ресурсы бандформирования.

Вооруженную группировку возглавил Муханнад аль-Масри, известный как "Абу Яхья аль-Хамави". Он уже был главарем "Ахрар аш-Шам" в 2015-2016 годах, однако его деятельность вызывала критику среди боевиков, которые зачастую переходили в другие формирования, пишет ФАН.

Аль-Масри известен своей экстремистской и террористической деятельностью. Ранее он был осужден и отправлен правительством Сирии в тюрьму Седнайя. В 2011 году его освободили по амнистии, которую проводил сирийский президент Башар Асад.

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#сирия #протурецкие боевики #"Ахрар аш-Шам"

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