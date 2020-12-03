Протурецкая группировка "Ахрар аш-Шам" в Сирии сменила лидера

Боевики протурецкой группировки "Ахрар аш-Шам" в Сирии назначили нового лидера. Об этом сообщают информационные ресурсы бандформирования.

Боевики протурецкой группировки "Ахрар аш-Шам" в Сирии назначили нового лидера. Об этом сообщают информационные ресурсы бандформирования.

Вооруженную группировку возглавил Муханнад аль-Масри, известный как "Абу Яхья аль-Хамави". Он уже был главарем "Ахрар аш-Шам" в 2015-2016 годах, однако его деятельность вызывала критику среди боевиков, которые зачастую переходили в другие формирования, пишет ФАН.

Аль-Масри известен своей экстремистской и террористической деятельностью. Ранее он был осужден и отправлен правительством Сирии в тюрьму Седнайя. В 2011 году его освободили по амнистии, которую проводил сирийский президент Башар Асад.