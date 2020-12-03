Депутаты Молдавии упразднили полномочия президента

Депутаты Молдавии сократили полномочия президента республики. Кандидата на пост директора Службы информации и безопасности будет назначать парламент.

Депутаты Молдавии сократили полномочия президента республики. Кандидата на пост директора Службы информации и безопасности будет назначать парламент.

Соответствующий законопроект был принят парламентом республики. Инициативу поддержал 51 депутат из 101. Предложение внесла Партия социалистов, которая поддерживается действующим президентом Молдавии Игорем Додоном. Избранный глава государства Майя Санду обвинила Додона в узурпации власти.

Второй тур выборов президента республики прошли 15 ноября. По итогам голосования победу одержала экс-премьер Санду. Инаугурация нового лидера страны запланирована на 24 декабря.