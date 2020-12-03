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19:27   3 Декабря 2020
Политика

Депутаты Молдавии упразднили полномочия президента

Депутаты Молдавии упразднили полномочия президента

Депутаты Молдавии сократили полномочия президента республики. Кандидата на пост директора Службы информации и безопасности будет назначать парламент.

Соответствующий законопроект был принят парламентом республики. Инициативу поддержал 51 депутат из 101. Предложение внесла Партия социалистов, которая поддерживается действующим президентом Молдавии Игорем Додоном. Избранный глава государства Майя Санду обвинила Додона в узурпации власти.

Второй тур выборов президента республики прошли 15 ноября. По итогам голосования победу одержала экс-премьер Санду. Инаугурация нового лидера страны запланирована на 24 декабря.

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#молдавия #парламент #додон #санду

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