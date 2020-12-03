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19:18   3 Декабря 2020
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Блогер Навальный готов стать "экстремистом" ради жизни на Западе

Блогер Навальный готов стать "экстремистом" ради жизни на Западе

Политолог Александр Сосновский обратил внимание на высказывания блогера Алексея Навального. Они говорят о том, что он делает все необходимое, чтобы заполучить ВНЖ в Германии.

Блогер Алексей Навальный во время эфира в гостях одной из передач радиостанции "Эхо Москвы" высказался о свержении конституционного строя, также он призвал свергнуть действующую власть насильственным путем. Ведущие дали понять блогеру, что такая риторика неуместна и может считаться экстремистской.

Политолог Александр Сосновский подчеркнул, что подобные высказывания Навальный транслирует для того, чтобы получить в Германии вид на жительство.

"Навальный в этом заинтересован. Он понимает, что в России ему делать нечего, там его может ждать преследование. Его шансы как политического лидера опустились до нуля", — заявил политолог.

Сосновский также рассказал, что если против блогера будет возбуждено уголовное дело об экстремизме, то это ему поможет получить статус политбеженца. Это, по мнению политологов, говорит о том, что слова Навального являются лишь частью политической игры, пишет Федеральное агентство новостей.

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#политолог #экстремизм #навальный

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