Беглов назвал Четырбока одним из самых активных депутатов Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил председателя комитета по законодательству Заксобрания Дениса Четырбока с Днем юриста и отметил его работу на благо города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил председателя комитета по законодательству Заксобрания Дениса Четырбока с Днем юриста и отметил его работу на благо города.

Глава Северной столицы признался, что ценит вклад депутата в развитие парламентаризма в Петербурге. По его словам, под руководством Четырбока комитет ЗакСа плодотворно сотрудничает с городским правительством.

"Вас знают в нашем городе как одного из самых активно работающих депутатов", — подчеркнул губернатор в поздравительном письме.

Он также добавил, что возмущен провокационной акцией в адрес парламентария, нацеленной на искажение итогов его деятельности, и пожелал Четырбоку и его коллегам из комитета новых идей и инициатив, а также поддержки соратников и успехов в труде на благо города.