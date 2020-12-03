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19:18   3 Декабря 2020
Общество

Беглов назвал Четырбока одним из самых активных депутатов Петербурга

Беглов назвал Четырбока одним из самых активных депутатов Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил председателя комитета по законодательству Заксобрания Дениса Четырбока с Днем юриста и отметил его работу на благо города.

Глава Северной столицы признался, что ценит вклад депутата в развитие парламентаризма в Петербурге. По его словам, под руководством Четырбока комитет ЗакСа плодотворно сотрудничает с городским правительством.

"Вас знают в нашем городе как одного из самых активно работающих депутатов", — подчеркнул губернатор в поздравительном письме.

Он также добавил, что возмущен провокационной акцией в адрес парламентария, нацеленной на искажение итогов его деятельности, и пожелал Четырбоку и его коллегам из комитета новых идей и инициатив, а также поддержки соратников и успехов в труде на благо города.

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#петербург #беглов #четырбок

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