19:14 3 Декабря 2020Общество
Власти ЦАР намерены построить первый онкологический центр в республике
Власти Центральноафриканской Республики планируют построить первый онкологический центр в стране.
Власти Центральноафриканской Республики планируют построить первый онкологический центр в стране.
Накануне президент республики Фостен-Арканж Туадера встретился с техническим менеджером группы компаний UNTEC и обсудил с ним возможность строительства подобного медучреждения в ЦАР. Представитель строительной организации Лоик Архивольти представил главе государства проект онкологического центра, пишет ФАН.
Система здравоохранения в ЦАР практически никогда не соответствовала должному уровню. Все медицинское обслуживание напрямую зависело от гуманитарной помощи других стран. После прихода к власти Туадера ситуация в корне изменилась. Президент начал масштабную кампанию по повышению уровня жизни в республике.