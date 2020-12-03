Власти ЦАР намерены построить первый онкологический центр в республике

Власти Центральноафриканской Республики планируют построить первый онкологический центр в стране.

Власти Центральноафриканской Республики планируют построить первый онкологический центр в стране.

Накануне президент республики Фостен-Арканж Туадера встретился с техническим менеджером группы компаний UNTEC и обсудил с ним возможность строительства подобного медучреждения в ЦАР. Представитель строительной организации Лоик Архивольти представил главе государства проект онкологического центра, пишет ФАН.

Система здравоохранения в ЦАР практически никогда не соответствовала должному уровню. Все медицинское обслуживание напрямую зависело от гуманитарной помощи других стран. После прихода к власти Туадера ситуация в корне изменилась. Президент начал масштабную кампанию по повышению уровня жизни в республике.