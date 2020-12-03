Бабицкий рассказал, что сегодня думают украинцы о войне в Донбассе

Большая часть украинцев считает, что Киеву нужно начать прямые переговоры с Донбассом, а также предоставить Луганской и Донецкой народным республикам автономию. При этом большинство украинцев выступает против отказа от минских договоренностей.

Большая часть украинцев считает, что Киеву нужно начать прямые переговоры с Донбассом, а также предоставить Луганской и Донецкой народным республикам автономию в составе Украины. При этом большинство украинцев выступает против отказа от минских договоренностей.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» сообщает украинский журналист Андрей Бабицкий, который приводит результаты опроса, проведенного в ноябре 2020 года центром «Социальный мониторинг».

«Цифры таковы: переговоры поддерживают 50,4%, против — 39%. За автономию 48,6%, с этим не согласны 38,8%. О том, что соблюдение соглашений в интересах Украины, заявили 48,2% опрошенных, против их выполнения высказались 27,1%», — пишет журналист.

При этом Бабицкий отмечает, что, не смотря на кажущуюся сенсационность приведенных цифр, к результатам опроса, как и к любой другой социологии на Украине, нудно относиться очень осторожно. Потому что в стране ведут борьбу не только олигархи, в чьей собственности находятся средства массовой информации, но и различные социологические организации, способные нарисовать любой нужный их владельцу результат.

Кроме того, продолжает Бабицкий, результаты соцопросов порой сильно зависят от детализированности и характера задаваемых вопросов.

«Очень часто складывается ощущение, что опрашиваемые интерпретируют их в полном соответствии с тезисами официальной пропаганды. Поэтому социологические данные всегда нуждаются в верификации и сопоставлении их с итогами других опросов», — отмечает журналист.

Только имея в виду сказанное выше, по его словам, можно хотя бы частично понять, что думает украинское население о непрекращающейся войне в Донбассе.

На первый взгляд, приведенные результаты опроса говорят о том, что большая часть украинцев готова поддержать прямые переговоры с республиками о выполнении Минских соглашений и предоставлении им автономии, то есть те меры по достижению мира в Донбассе, от которых отказывается официальный Киев. Но, если разобраться в том, как был задан, вопрос, все становится не так однозначно, пишет Бабицкий.

«Прямые переговоры — это лишь технический инструмент: сели и пообщались. К примеру, легко ответить "да", когда тебя спрашивают, нужно ли говорить с преступником о его ответственности за совершенное деяние, чтобы он осознал всю тяжесть своей вины. Это разумное и оправданное действие, — объясняет автор материала. — Нужна конкретика. Необходимо было дополнить заданный вопрос еще одним, не заданным: "Что именно должны обсуждать между собой конфликтующие стороны?"».

Только в этом случае, по его словам, стало бы ясно, каких именно результатов ждут люди от этих переговоров.

Киевская пропаганда убеждает население страны в том, что жителям ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей) необходимо образумиться, сложить оружие и вернуть территории своего проживания под контроль Киева. Именно на этих условиях, по мнению Украины, нужно договариваться с «сепаратистами».

Также неоднозначно был задан вопрос и о выполнении Минских соглашений, продолжает Бабицкий. Местная пропаганда, по его словам, заявляет, что Россия торпедирует минский процесс, в то время как украинская сторона предлагает конструктивный подход: подправить отдельные пункты, в которых рядовые украинцы все равно не разбираются, и обеспечить таким образом устойчивый мир в неспокойном регионе.

«Значит, если вы за соглашения, то ведомые пропагандистскими трендами, адресуете претензии России: дескать, ей следует поумерить свою неуступчивость и прекратить ставить палки в колеса. Тогда (президенту Украины) Владимиру Зеленскому удастся установить долгожданный и обещанный им во время предвыборной кампании мир», — объясняет автор.

Единственное, что в данном опросе выглядит действительно неожиданно, это то, что после стольких лет официальных заявлений о необходимости сохранить за Украиной унитарный статус, большинство жителей страны согласны на предоставление республикам Донбасса автономии.

Однако и здесь нужно разобраться, что именно участники опроса подразумевали, отдавая голос за предоставление автономии Донбассу, потому что значение этого термина может колебаться в широком диапазоне.

«Без конкретных деталей, как вопрос, так и ответы на него смысла не имеют. Я уже писал об исследовании, который летом проводил Киевский международный институт социологических исследований, — напоминает Бабицкий. — Там украинцев среди прочего спросили, согласны ли они с предоставлением особого статуса ОРДЛО с его фиксацией в Конституции страны. 50% заявили, что не согласны, и только 30% поддержали статус».

Вряд ли мнение среднестатистических украинцев по этому поводу с тех пор сильно изменилось. Поэтому, несмотря на позитивные, на первый взгляд, результаты опроса, оснований для оптимизма они не несут.

Нужно отдавать себе отчет в том, как именно на умы украинцев влияет официальная пропаганда.

«Украинцы видят ситуацию через призму той информации, которая льется бесконечным грязевым потоком с экранов телевизоров. Соответственно, "мир", "переговоры", "Россия", "ДНР И ЛНР" — это все слова, которые мы с ним читаем и толкуем абсолютно по-разному, в большинстве случаем взаимоисключающим способом», — заключает журналист.

Пока что украинцам еще очень далеко до понимания происходящего в их стране, считает Бабицкий, потому что прозрение наступает лишь перед лицом хаоса и тлена – «за полсантиметра до неизбежной гибели».