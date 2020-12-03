Суданские пограничники проводят тщательный досмотр беженцев из Эфиопии

Суданские пограничники проводят тщательный досмотр и проверку документов беженцев из Эфиопии, чтобы не допустить проникновения в страну вооруженных мятежников.

Суданские пограничники проводят тщательный досмотр и проверку документов беженцев из Эфиопии, чтобы не допустить проникновения в страну вооруженных мятежников.

Существуют опасения, что разгромленные силы Народно-освободительного фронта Тыграя (НОФТ) сменят тактику ведения боев на севере Эфиопии. Мятежники могут создать на территории Судана базы и впоследствии вести партизанскую войну в приграничных районах. Это создаст проблемы для представителей федеральной власти в налаживании мира в регионе, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что эфиопские военные взяли под контроль основные дороги, ведущие к границе с Суданом. В свою очередь в ООН заявили о существенном снижении количества беженцев, которые прибывают в лагеря приграничных регионов.