Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:07   3 Декабря 2020
Армия

Суданские пограничники проводят тщательный досмотр беженцев из Эфиопии

Суданские пограничники проводят тщательный досмотр беженцев из Эфиопии

Суданские пограничники проводят тщательный досмотр и проверку документов беженцев из Эфиопии, чтобы не допустить проникновения в страну вооруженных мятежников.

Существуют опасения, что разгромленные силы Народно-освободительного фронта Тыграя (НОФТ) сменят тактику ведения боев на севере Эфиопии. Мятежники могут создать на территории Судана базы и впоследствии вести партизанскую войну в приграничных районах. Это создаст проблемы для представителей федеральной власти в налаживании мира в регионе, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что эфиопские военные взяли под контроль основные дороги, ведущие к границе с Суданом. В свою очередь в ООН заявили о существенном снижении количества беженцев, которые прибывают в лагеря приграничных регионов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#беженцы #граница #судан #эфиопия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров