Последний день года объявлен выходным в Крыму

Выходным днем 31 декабря уже объявили в ряде регионов.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря выходным днем в республике.

Ранее о том, что последний день 2020 года будет нерабочим ( по крайней мере для госслужащих) объявили власти Белгородской, Орловской, Курской, Владимирской областей.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регионы вправе самостоятельно принимать решения о том, объявлять 31-е декабря выходным днем или нет. Но официально этот день, который в уходящем году выпадает на четверг, является рабочим.