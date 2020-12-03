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18:55   3 Декабря 2020
Россия

Последний день года объявлен выходным в Крыму

Последний день года объявлен выходным в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря выходным днем в республике.

Ранее о том, что последний день 2020 года будет нерабочим ( по крайней мере для госслужащих) объявили власти Белгородской, Орловской, Курской, Владимирской областей.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регионы вправе самостоятельно принимать решения о том, объявлять 31-е декабря выходным днем или нет. Но официально этот день, который в уходящем году выпадает на четверг, является рабочим.

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#россия #крым #общество #новый год #31 декабря

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