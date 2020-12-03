Роснано посвятило Анатолию Чубайсу музыкальный клип

Сотрудники Роснано смонтировали музыкальный клип о деятельности Анатолия Чубайса на посту главы компании. Видео сопровождается культовой песней "Есть только миг".

Сотрудники Роснано смонтировали музыкальный клип о деятельности Анатолия Чубайса на посту главы компании. Видео сопровождается культовой песней "Есть только миг".

Анатолий Чубайс покидает пост главы Роснано, он занимал должность с 2011 года. В четверг, 3 декабря, он в последний раз выступил на Конгрессе предприятий наноиндустрии в качестве генерального директора. Подводя итоги своей работы, Чубайс подтвердил выполнение основной задачи — создание абсолютно новой для России отрасли промышленности.

Многолетняя работа руководителя компании была отмечена музыкальным клипом на песню композитора Александра Зацепина "Есть только миг". В качестве видеоряда были использованы видеозаписи, фиксирующие успехи организации.

Правительство России утвердило кандидатуру нового руководителя Роснано. Следующие пять лет пост будет занимать заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.