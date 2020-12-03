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18:28   3 Декабря 2020
Происшествия

Более 15 тыс. детей пострадали в ДТП на дорогах России в 2020 году

Более 15 тыс. детей пострадали в ДТП на дорогах России в 2020 году

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин назвал число детей, пострадавших в ходе аварий на дорогах. Общее количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось в текущем году на 16,2%.

В России большое количество аварий с участием детей по-прежнему остается актуальной проблемой. По итогам 10 месяцев текущего года зафиксировано более 14 тысяч ДТП с участием детей до 16 лет. Известно, что 435 детей погибли и более 15 тысяч — ранены. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

С его слов, принятые профилактические меры помогли снизить показатель детского дорожно-транспортного травматизма. Он отметил, что общее число ДТП с участием несовершеннолетних сократилось в 2020 году на 16,2% в сравнении с предыдущим годом, количество погибших — на 9,9%, раненных — на 16,1%.

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#россия #дети #дтп #дороги

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