В Москве по подозрению в госизмене арестован кандидат технических наук МФТИ

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене.

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене.

О распоряжении суда стало известно от пресс-секретаря Лефортовского суда Дарьи Розмаховой. Губанов пробудет в заключении до 2 января 2021 года.

"В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ["Государственная измена"], избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток", — указала Розмахова.

Детали произошедшего пока устанавливаются. Как отмечает "Интерфакс", некий Губанов Анатолий работает в МФТИ, где читает студентам курс по аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. По предварительной версии, Губанова подозревают в передаче сведений, представляющих государственную тайну, за границу.

Наказание по обвинению в госизмене предусматривает наказание в виде тюремного заключение сроком от 12 до 20 лет колонии.